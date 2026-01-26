Borsada bilanço sezonu Türkiye Sigorta ile başladı

Türkiye Sigorta, 2025 yılında enflasyonun ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Şirketin net karı yüzde 53 artışla, 19,4 milyar TL’ye ulaşarak 19 milyar TL’lik konsensüsü aştı. Dördüncü çeyrek net karı ise, yıllık yüzde 65 artışla 5,1 milyar TL oldu.

Türkiye Sigorta'nın 2025 Yılı Finansal Sonuçlar Sunumu'na göre; Yatırım portföyü arbitraj hariç 81 milyar TL’ye yükselirken, yüzde 40 yatırım getirisiyle yıllık yüzde 50 büyüme kaydedildi. Net yatırım geliri yüzde 53 artışla 26,7 milyar TL’ye çıktı. Teknik kar 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Trafik hariç bileşik oran yüzde 86 olurken, toplam bileşik oran yüzde 97 ile yüzde 100 eşiğinin ve yüzde 98’lik piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirket, yıllık yüzde 45 artışla 147 milyar TL prim üretimi ve yüzde 14 pazar payı ile sektörde liderliğini sürdürdüğünü belirtirken, "İkinci oyuncuya kıyasla prim üretiminde fark 32 milyar TL’ye ulaştı" değerlendirmesini yaptı.

Sunuma göre, 2025 yılında sermaye yeterlilik oranı yüzde 215, özkaynak karlılığı yüzde 48 olarak gerçekleşti. Sermaye yüzde 80 artışla 52 milyar TL’ye, toplam varlıklar yüzde 63 artışla 157 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Sigorta, 2026 yılı için stratejik önceliklerine de yer verdiği sunumda, ileriye dönük bakış açısıyla pazar liderliğini sürdürmeyi ve uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Stratejik öncelikler şöyle sıralandı:

-Dengeli Portföy Yönetimi ile Sağlıklı Büyüme Çeşitlendirilmiş ve sağlam bir portföy ile sürdürülebilir büyümeyi garanti altına almak

-Enerji ve Stratejik Ulusal Projelerin Güçlendirilmesi Ülkenin hayati yatırımlarına kapsamlı sigorta desteği sağlanması

-Sigortayı Tüm Segmentler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Sigortanın toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak

-Sağlık ve Oto Sigortasında Uygun Fiyatlı Çözümler Temel sigorta ihtiyaçları için kapsayıcı ve bütçe dostu ürünler sunmak

-Tasarrufları Ekonomik Değere Dönüştürmek Bireysel tasarrufları ulusal ekonominin itici gücü haline getirmek

-AI Destekli Akıllı Hasar Yönetimi Sorunsuz ve hızlı bir hasar deneyimi için yapay zekadan yararlanma

-Mobile Plus ve API Ekosistemi ile Dijital Mükemmellik Entegre ve çevik teknoloji çözümleriyle dijital alanda öncü olmak

-Disiplinli Risk Seçimi ve Teknik Karlılık Güçlü bir bilanço için sermaye gücü ve Sigorta mükemmelliğine öncelik verme