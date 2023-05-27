Borsada dananın kuyruğu kopuyor

Serap SÜRMELİ

Piyasalar aradığı cevapları bulmaya artık çok yakın. Piyasaların seçim sonucuna nasıl tepki vereceği, ilk fiyatlamaların hangi seviyede gerçekleşeceği, gidişata yön verecek kırılma noktaları en çok merak uyandıran konular. Uzmanlar eşliğinde bizi nasıl bir haftanın beklediğini ve sektörel verileri yorumluyoruz.

Piyasalar, seçim sonuçlarına yönelik ilk fiyatlamaların ardından ekonomi yönetiminin hangi isimlerden oluşacağını ve izlenecek para politikasını yakından takip edecek. Para politikasında yeni bir U dönüşünün sinyali gelebilir mi? Kimse aksini garanti etmiyor. Phillip Capital Menkul Değerler’in Araştırma Müdürü Onurcan Bal, para politikasında yaşanabilecek normalleşmenin, iskontonun yüksek seyrettiği Borsa İstanbul’da güçlü yükselişler için zemin oluşturabileceğini düşünüyor.

Seçim sonuçlarının gergin yatırımcıları yatıştırıp yatıştıramayacağını görmek için öncelikle dolar kuru takibe alınacak. Dinamik Yatırım Menkul Değerler’in Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, dolar kurunun adil değerine ulaşacağını ve bununla birlikte fiyatlamaların tekrar yapılacağı görüşünde. Ata Yatırım’ın Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da “TL’nin hangi seviyede dengelenebileceğine yönelik sorular ön planda olacak” diyor.

Kazanan adayın seçim sonrası medya turlarında vereceği mesajlar, ilk hareketin yönünü tayin edecek gibi duruyor. “Önümüzde hafta, seçim sonuçlarının ardından kazanan liderin yapacağı konuşma ve vereceği mesajlar, piyasanın yönü konusunda bize fikir verecek” diyen Demirtaş, yapıcı mesajlara ilk etapta olumlu tepki verileceğini, sonrasında ise piyasanın somut adımlara bakarak yönünü tayin edeceği fikrinde.

Yeni hükümet, mali piyasa endişelerini yatıştırmak için daha fazla önlem alma yoluna gidebilir. Demirtaş, ekonomide güven artırıcı önlemleri listenin ilk sıralarına yazıyor: “Piyasalar tek başına siyasi rüzgarlara güvenerek yelken açmaz, bu süreçte yatırımcıların dalgalara hazır olmaları gerektiğini düşünüyor ve risk profillerine göre daha temkinli bir portföy dağılımıyla hareket edeceklerini tahmin ediyoruz” diyor.

Her şeye rağmen piyasalar aradığı cevapları bulmaya artık çok yakın. İnfo Yatırım Menkul Değerler'in Stratejisti Çağlar Toros, “Seçimin tamamen sonuçlanması ve piyasanın sevmediği belirsizlik ortamının kalması ile temel ve teknik analizin ön plana çıkarak, rasyonel hareketler ile endeks tarafındaki baskının azalmasını, orta vadede yukarı yönlü trendin başlamasını bekliyoruz” diyor.

SEÇİM SONRASI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER VE HİSSELER

Bankacılık: Para ve maliye politikalarındaki belirsizlik karşısında bankacılık sektörün temkinli bir duruş gösteriyor. Seçimler ardından politikalardaki belirsizlik ortamının kalması ile bankacılık tarafına ilgi artabilir.

Çağlar Toros’un hisse önerisi: GARAN

Aracı Kurumlar: Alternatif getiri arayışında öne çıkan Borsa’ya olan ilginin artması ile yükselen hacimler, kredi faizi gelirleri ve yan hizmet gelirleri (halka arz) ile aracı kurumların karlılıklarının devam edeceğini düşünüyoruz.

Çağlar Toros’un hisse önerisi: ISMEN

Havacılık: Turizme yapılan teşvikler ve Rusya – Ukrayna savaşının etkileri sonrasında Türkiye’nin coğrafi yeri ile birlikte turizm gelirlerinde rekor kırıldı. 2023 yılında yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek ve yılın geri kalanında da artarak devam etmesi bekleniyor. Potansiyel bir olumsuzluk, OPEC+'nın sektör için yakıt maliyetlerinde artışa yol açan üretim kesintileri olabilir.

Cemal Demirtaş’ın hisse önerisi: TAVHL

Ceyhun Yavaş’ın hisse önerisi: PGSUS

Çağlar Toros’un hisse önerisi: THYAO

Onurcan Bal’ın hisse önerisi: THYAO ve PGSUS

Demir–Çelik: Rusya-Ukrayna savaşı, geçen yılın ilk yarısında çelik ve hurda fiyatlarını yükseltirken, ikinci yarısında küresel durgunluk (resesyon) endişeleriyle aşağı indi. 2023 yılının ikinci yarısında yurt dışında büyüme odaklı stratejiye geçilmesi ile sektörde yatırım fırsatları çıkabilir.

Ceyhun Yavaş’ın hisse önerisi: KRDMD

Çağlar Toros’un hisse önerisi: KRDMD

Otomotiv: Çip krizi sektöre daha az sorun çıkaracak gibi duruyor. Yüksek enflasyon ile talebin öne çekilmesi, satış rekorları kırılmasına ve yukarı yönlü revizyonlara neden oluyor. Yüksek ihracat, yüksek satışlar ve elektrikli araçlara olan geçiş süreci otomotiv sektöründe göstergeleri iyileştiriyor.

Cemal Demirtaş’ın hisse önerisi: TOASO

Ceyhun Yavaş’ın hisse önerisi: FROTO ve TOASO

Çağlar Toros’un hisse önerisi: TTRAK

Onurcan Bal’ın hisse önerisi: FROTO ve TOASO

Telekomünikasyon: Geçen yıl tarifelerin enflasyona karşı yetersiz kalması nedeniyle telekomünikasyon sektörü baskı altında kaldı. Yıllık tarifelerin güncellenmesi (geçen yılın enflasyon rakamlarının da yansıtılması) bu yıl telekomünikasyon sektörünü öne çıkarabilir. Ancak yatırımlar ve borçlar dövize dayalı, gelirler ise TL’ye dayalı olduğundan, TL’nin daha fazla değer kaybetmesi aşağı yönlü riskleri artırabilir.

Çağlar Toros’un hisse önerisi: TCELL

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: Yüksek enflasyon konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2022 yılında yüksek enflasyonun değerlemelere de etkisiyle şirket finansalları yüksek kâr elde etti. Tarihin en büyük sosyal konut projesinin orta sınıfa yönelik projeyle birlikte duyurulması, hem GYO'ları hem de ilgili diğer sektörleri olumlu yönde etkileyecek gibi duruyor. Ayrıca depremden etkilenen 11 ilde yapılacak sosyal konut projelerinin GYO sektörüne destek olmasını beklenebilir.

Ceyhun Yavaş’ın hisse önerisi: EKGYO

Çağlar Toros’un hisse önerisi: EKGYO

Enerji: 2023 yılında da enerji ön planda olmaya devam ediyor. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de OPEC+ kararları enerji piyasalarındaki belirsizliklerin devam edeceğini gösteriyor. Artan enerji maliyetleri ve son zamanlarda yürürlüğe giren mevzuat nedeniyle, güneş enerjisi projelerine olan talep artıyor.

Cemal Demirtaş’ın hisse önerisi: AKSEN

Ceyhun Yavaş’ın hisse önerisi: GWIND, AKSEN ve TUPRS

Gıda Perakendesi: Yüksek gıda enflasyonu geçen yıl gıda perakendecilerini destekleyerek, yukarı yönlü revizyonları tetikledi. Hanehalkı harcanabilir gelirlerinin azalması nedeniyle indirim marketlerine ilgiyi artırdı. Bu yıl düşen enflasyon ve Rekabet Kurumu'nun soruşturmalarının devam etmesi sektör için baskı yaratabilir.

Cemal Demirtaş’ın hisse önerisi: BIMAS ve MGROS Çağlar

Toros’un hisse önerisi: BIMAS Onurcan Bal’ın hisse önerisi: BIMAS ve MGROS