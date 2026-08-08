Borsada dört büyükler arasında tek kazandıran Beşiktaş

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Spor endeksi ocak-temmuz döneminde yüzde 10,5 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören takımların performansına bakıldığında bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek kulübün Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ olduğu görüldü.

Bu dönemde Beşiktaş yatırımcısına yüzde 17,2 getiri sağladı. Aynı dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 13,1, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 13,2 ve Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 15,5 değer kaybetti.

En çok piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, temmuz ayını 18 milyar 562 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 13 milyar 230 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 336 milyon 327 bin 175 lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 6 milyar 975 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.