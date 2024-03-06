Borsada düşüş 4'üncü gününde

Borsa İstanbul, düşüşünü dördüncü güne taşırken; 9000 puanın altında işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici attığı ilave sıkılaşma adımlarının özellikle bankacılık endeksi üzerinde baskı yaratabieceğini belirtti.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 değer kaybederek 8856 puandan başlarken; sonrasında 8806 - 8908 bant aralığında hareket etti. Endeks, saat 11.54 itibarıyla yüzde 0,34 düşüşle 8832 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,72 ve yüzde 0,38 kayıpla işlem gördü.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 8.900 ve 9.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 8860 puandan tamamlamıştı.

TCMB'den yeni adım

TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB duyurusunda, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Fitch'in kararı bekleniyor

Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Ayrıca, Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.