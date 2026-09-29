Borsada düşüş sürüyor: 9 ayın dibine yakın

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Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da düşüş sürerken, BIST 100 endeksi dün son 9 ayın en düşük seviyesinden kapanış yaptı. Endeks, bugünkü işlemlerde de aynı seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. BIST 100 endeksi, gün içinde 12 bin 468 puana kadar gerilerken; saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,51 düşüşle 12 bin 526 puanda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti; şu dakikalarda ise endeksler sırasıyla 0,95 primle ve 0,77 düşüşle hareket ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puan destek, 12.600 ve 12.700 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12 bin 592 puandan tamamlamıştı.

Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor

Yurt içinde ise fon soruşturmalarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir" dedi.

Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Küresel piyasalar negatif

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.