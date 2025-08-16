  1. Ekonomim
Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu: İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,85 ile Hektaş oldu. En çok değer kaybeden ise yüzde 22,37 ile Efor Çay Sanayi olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 10.870,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.786,84 ve en yüksek 11.090,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 0,45 artışla 14.070,41 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1 yükselişle 11.079,07 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,01 düşüşle 14.434,16 puan ve teknoloji endeksi yüzde 3,52 azalışla 23.703,54 puan oldu.

Hektaş en çok prim yapan hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,85 ile Hektaş oldu.

Hektaş'ı yüzde 15,04 ile Sasa Polyester, yüzde 14,44 ile Işıklar Enerji Yapı Holding takip etti.

En çok düşen Efor Çay oldu

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 22,37 ile Efor Çay Sanayi, yüzde 18,26 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 10,90 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ olarak sıralandı.

En değerli şirket Aselsan

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 777 milyar 24 milyon lirayla Aselsan, 600 milyar 180 milyon lirayla Garanti BBVA ve 456 milyar 780 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

