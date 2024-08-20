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Borsada fiyat şeytandır!

Duayen yatırımcı Yaşar Erdinç’ten yatırımcılara çok önemli uyarı: "Sizin için çalışacak şirketi bulun bırakın şu fiyatla ilgilenmeyi!"

Haber Merkezi
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Yatırım yapılacak şirketi bulmak için derin bir araştırma ve analiz sürecinin inceliklerini anlatan Erdinç’e göre yatırımda bilgi ve analiz kadar önemli bir unsur da psikolojinin doğru yönetilmesidir. Başarılı yatırımın anahtarının doğru strateji ile portföy oluşturmak kadar duygusal kararlılık ve sabır olduğuna işaret etmiştir.

Çocuklara gelecek hazırlayın!

Yaşar Erdinç, Borfin’de yer alan eğitiminde geleceğe yatırım yolculuğunu ve bu yolda atılacak her adımı tek tek anlatmak ve yatırımcılara A’dan Z’ye nasıl yatırımcı olunacağını aktarıyor.

İlgili eğitin bağlantı adresi: https://borfin.com/tr/courses/1097/a-dan-z-ye-yatirimcilik

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