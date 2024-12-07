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Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen hafta küresel piyasaları etkileyen gelişmelerden etkilenirken, veriler de yakından izlendi. Yurt içinde enflasyon öne çıkarken, açığa satış yasağının kaldırılması, enflasyon muhasebesi gibi düzenlemeler de fiyatlamalarda etkili oldu. Haftayı değer kazancıyla tamamlayan endekste, 2-6 Aralık haftasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

Şeyda Uyanık
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Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda öne çıkan verileri takip ediyor. Jeopolitik gelişmelerden de etkilenen endekste, yurt içinde yakından izlenen veriler enflasyon oldu. Asgari ücret görüşmelerinin başlaması beklenirken, piyasa özelinde de açığa satış yasağı ve enflasyon muhasebesindeki gelişmeler de öne çıktı.

Endeks, haftalık bazda yüzde 4,44 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 5,86 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 3,58 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 9,81 ile gıda olurken, değer kaybeden endeks olmadı.

En çok yükselen 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 37,64 ile Peker GYO (PEKGY) çekerken, ardından yüzde 15,13 ile Coca Cola (CCOLA) ve yüzde 13,93 ile Anadolu Efes (AEFES) onu izledi.

En çok düşen 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 7 ile Yeo Teknoloji enerji (YEOTK) gelirken, yüzde 5,41 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 4,91 düşüşle Batı Çimento (BTCIM) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı 3 hisse

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre gerilerken 482 milyar 275 milyon TL oldu. Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada geçen hafta olduğu gibi 46 milyar 191 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 34 milyar 358 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 31 milyar 962 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisselerde zirve değişti

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre artışla 8 trilyon 803 milyar 709 milyon TL (253 milyar 137 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) yeniden ilk sıraya çıkarken, 540 milyar 120 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 507 milyar 179 milyon TL ile bir hafta aradan sonra ikinci sıraya gerileyen Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 414 milyar 690 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.

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