Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu?

ABD-İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesi ve müzakere kapılarının açılmasıyla küresel piyasalarda bir bahar havası yaşandı. Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi’ndeki görünüm küresel piyasalara paralel pozitif oldu.

Yılbaşından bu yana yüzde 25’e yakın yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 13-17 Nisan haftasında yüzde 8,79 oranında değer kazandı.

Endeks, 12 bin 968 puandan başladığı haftayı 14 bin 73 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 876 işlem görürken, en yüksek seviyeden kapanış yaptı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 11,6, sanayi endeksi yüzde 4,7 ve holding endeksi de yüzde 7,86 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 30,40 oranında değer kazancıyla Ral Yatırım Holding (RALYH) oldu. Onu yüzde 27,59 ile Gülermak (GLRMK) ve yüzde 24,58 ile Kontrolmatik (KONTR) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 27,25 ile Efor Yatırım (EFOR) gelirken, yüzde 16,13 ile Dap Gayrimenkul (DAPGM) ve yüzde 9,93 ile Kiler Holding (KLRHO) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 817 milyar 160 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 698 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 613 milyar 200 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 84 milyar 832 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 62 milyar 243 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 60 milyar 327 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.