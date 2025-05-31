Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada veriler ve gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya devam etti. Yurt dışında ABD’den tarifeler öne çıkarken, yurt içinde de büyüme verileri yakından izlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.985,52 ve en yüksek 9.176,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 10.937,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,91 azalışla 9.480,44 puan, sanayi endeksi yüzde 4,66 düşüşle 11.775,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,78 kayıpla 18.806,94 puan oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,14 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik'i yüzde 3,71 ile Katılımevim (KTLEV), yüzde 3,71 ile Selçuk Ecza Deposu (SELEC) izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 19,81 ile Oba Makarnacılık (OBAMS), yüzde 15,57’yle Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve yüzde 14,51’le Vestel Elektronik (VESTL) olarak sıralandı.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 354 milyar 489 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 34 milyar 40 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 27 milyar 31 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 24 milyar 151 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 172 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN (ASELS), 444 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 377 milyar 85 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.