Borsada geçen hafta hangi hisseler kazandırdı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada veriler ve gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle haftanın ilk günü kapalı olan piyasalarda işlemler 4 gün sürdü. Yurt dışında ABD bütçesi öne çıkarken, yurt içinde de Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda açıkladığı tahminler yakından izlendi.

BIST 100 endeksi, 19-23 Mayıs haftasını yüzde 3,23 oranında değer kaybıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 0,70, sanayi endeksinde de yüzde 3,48 oranında değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 4,40 ile inşaat olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 8,46 ile aracı kurumlar oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 9,73 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) çekerken, ardından yüzde 6,54 ile Efor Çay Sanayi (EFORC) ve yüzde 5,58 ile Grainturk Holding (GRTHO) geldi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 13,41 ile Oba Makarna (OBAMS) gelirken, onu yüzde 10,18 ile Ford Otosan (FROTO) ve yüzde 10,08 değer kaybeden Tofaş (TOASO) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim haftanın ilk işlem gününde tatil olması nedeniyle bir miktar gerileyerek 372 milyar 678 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 44 milyar 111 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 32 milyar 288 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 30 milyar 809 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 528 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 621 milyar 72 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın (GARAN) piyasa değeri 465 milyar 360 milyon TL, Türk Hava Yolları (THYAO) da 386 milyar 55 milyon TL oldu.