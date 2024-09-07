Borsada geçen hafta hangi hisseler yatırımcısına kazandırdı?

Borsa İstanbul’da son 7 haftanın 6’sı kayıpla tamamlanırken, geçen hafta ara verilen düşüş trendine bu hafta yeniden dönüldü mü? soruları da yeni haftaya yönelik merak konusu oluyor.

Yurt içinde hafta boyunca, enflasyon ve Orta Vadeli Program (OVP) ile Fitch’in Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesi önemli gündem maddeleri olurken, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğü görüldü. OVP’de enflasyon ve büyüme hedefleri güncellenirken, cuma akşamı Fitch’in beklenen not artırımı da piyasaların kapalı olduğu saatlerde geldi.

ABD’den gelen istihdam verileri de bu hafta, küresel piyasaların genelinde yakından izlendi.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu ortamda haftayı, yüzde 0,63 oranında kayıpla tamamladı. Endekste cuma günü görülen sert satışlar kayıpta etkili oldu.

Cuma günü sert gerilemesine karşın bankacılık endeksi haftayı yüzde 0,52 oranında değer artışıyla tamamlarken, sanayi endeksinde haftalık kayıp yüzde 0,95 oldu.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 20,08 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) olurken, yüzde 14,03 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 13,32 ile Vakıfbank (VAKBN) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde 2-6 Eylül haftasında en çok değer kaybedenlerinde başında yüzde 9,06 ile Tofaş Oto (TOASO) gelirken, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji (REEDR) ve yüzde 7,23 düşüşle Anadolu Efes (AEFES) onu izledi.

Piyasada en çok hacim yaratan hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen 390 milyar 553 milyon TL’lik işlem hacminin, 37 milyar 855 milyon TL’si Türke Hava Yolları (THYAO) hissesinden gelirken, 25 milyar 459 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 20 milyar 450 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 283 milyar 404 milyon TL (243 milyar 800 milyon dolar) oldu. Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Koç Holding (KCHOL) 468 milyar 633 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 464 milyar 100 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) onun ardından geldi. 404 milyar 685 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.