Borsada geçen hafta hangi hisseler yatırımcısına kazandırdı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’ne yurt içinde ve dışında öne çıkan veriler yön verirken, jeopolitik gelişmelerin yanında merkez bankaların hamleleri de etkili oldu.

Endekste, yurt içinde yakından izlenen verilerin başında asgari ücret görüşmeleri geldi.

Endeks, haftalık bazda yüzde 3,96 oranında değer kaybetti. 6 haftadır BIST 100 endeksi haftalık bazda yükselirken, bu haftayı düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 4, sanayi endeksinde de yüzde 3,79 oranında oldu.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 0,92 ile emenkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 5,66 ile ticaret oldu.

En çok değer kazanan hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 6,24 ile Beşiktaş (BJKAS) çekerken, ardından yüzde 5,09 ile geçen hafta da ayın sırada olan Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) onu izledi.

En çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji (AGROT) gelirken, yüzde 14,09 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 11,22 düşüşle Hektaş (HEKTS) onu izledi.

Yatırımcıların en çok ilgisini çeken hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre azalarak 377 milyar 649 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada geçen hafta olduğu gibi 35 milyar 635 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 27 milyar 481 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) hissesinde ve 18 milyar 108 milyonu da Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre azalışla 8 trilyon 481 milyar 660 milyon TL (240 milyar 969 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 526 milyar 680 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 461 milyar 533 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 399 milyar 855 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.