Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok hangi hisseler kazandırdı?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son 2 haftadır görülen negatif seyre bu hafta ara verdi. Endeks haftanın son işlem gününü negatif tamamlasa da haftayı yüzde 2,22 oranında kazançla tamamladı.

Hafta boyunca piyasaların gündeminde Fed ve TCMB öncelikli olmak üzere merkez bankaları faiz kararları yer aldı.

TCMB faizde değişikliğe gitmezken, bankacılık endeksi PPK günü kazandığı ivmeyle haftayı yüzde 4,75 oranında değer kazancıyla tamamlarken, sanayi endeksi daha sınırlı bir yükselişle haftayı yüzde 0,96 oranında değer kazancıyla kapadı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 13,53 ile Koza Madencilik (KOZAA) olurken, yüzde 11,40 ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve yüzde 10,73 ile Tümosan (TMSN) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 13,48 ile Batı Çimento (BTCIM) gelirken, yüzde 12,52 ile Borusan Boru (BRSAN) ve yüzde 5,04 düşüşle Borusan Yatırım (BRYAT) onu izledi.

Piyasada işlem hacim en yüksek hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen 358 milyar 198 milyon TL’lik işlem hacminin, 33 milyar 284 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden gelirken, 21 milyar 89 milyon TL’lik kısmı Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 19 milyar 965 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 384 milyar 514 milyon TL (245 milyar 899 milyon dolar) oldu. Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 500 milyar 640 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 470 milyar 916 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 413 milyar 310 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.