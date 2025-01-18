Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok kazandıran 3 hisse belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada küresel gündeme ve verilere odaklanırken, yurt içinde de gündemdeki hareketlilik sürdü.

Endeks, haftalık bazda yüzde 0,68 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 2,11 olurken, sanayi endeksinde de yüzde 0,43 oranında düşüş görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 6,43 ile sigorta olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 3,42 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 8,76 ile Çimsa (CIMSA) çekerken, ardından yüzde 8,3 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve yüzde 7,25 ile Anadolu Sigorta (ANSGR) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 16,15 ile Şekerbank (SKBNK) gelirken, yüzde 8,24 ile Batı Söke Çimento (BSOKE) ve yüzde 7,85 düşüşle Reeder Teknoloji (REEDR) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 485 milyar 839 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 44 milyar 505 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 42 milyar 911 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) hissesinde ve 35 milyar 270 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir artışla 8 trilyon 796 milyar 462 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 557 milyar 760 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 451 milyar 643 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 418 milyar 830 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.