Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada küresel gündeme ve verilere odaklanırken, yurt içinde de gündem hareketliydi. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,27 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 1,09 olurken, sanayi endeksinde de yüzde 0,58 oranında yükseliş görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 6,30 ile iletişim olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 1,80 ile tekstil oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 26,53 ile Batı Söke Çimento (BSOKE) çekerken, ardından yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 11,76 ile Batı Çimento (BTCIM) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 6,56 ile geçen haftaki gibi Şekerbank (SKBNK) gelirken, yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve yüzde 5,16 düşüşle Bera Holding (BERA) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 485 milyar 757 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 42 milyar 804 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 40 milyar 451 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 35 milyar 318 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir artışla 8 trilyon 906 milyar 578 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 555 milyar 660 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 453 milyar 925 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 426 milyar 420 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.