Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul’da BST 100 endeksi geçen haftayı kazançla tamamlamasının ardından bu haftayı kayıpla kapadı. Endeks haftanın son işlem gününü de negatif tamamlarken haftalık bazda kayıp yüzde 1,24 oldu.

Hafta boyunca piyasalarda, faiz indirimlerine başlayan merkez bankalarının ekonomilerde “yumuşak iniş” sağlayıp sağlayamayacağı veriler takip edilirken, yurt içinde ABD’de düzenlenen yatırımcı toplantıları ve küresel piyasalarda da Çin’in teşvik paketi yer aldı.

Bankacılık endeksi haftayı yüzde 4,10 oranında değer kazancıyla tamamlarken, sanayi endeksi ise yüzde 2,48 oranında değer kaybıyla haftayı kapadı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 5,84 ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) olurken, yüzde 5,65 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 5,44 ile İş Bankası (ISCTR) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 12,63 ile Bim Mağazalar (BIMAS) gelirken, yüzde 11,56 ile Batı Çimento (BTCIM) ve yüzde 10,75 düşüşle Europen Endüstri (EUREN) onu izledi.

Piyasada işlem hacim en yüksek hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen 347 milyar 230 milyon TL’lik işlem hacminin, 34 milyar 892 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden gelirken, 23 milyar 880 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 20 milyar 286 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 303 milyar 752 milyon TL’ye (243 milyar 67 milyon dolar) geriledi. Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 516 milyar 600 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 474 milyar 720 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 403 milyar 305 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.