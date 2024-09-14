Borsada geçen hafta yatırımcısına kazandıran hisseler

Borsa İstanbul’da son haftalarda haftalık bazda kayıplar görülürken, endeks son iki işlem gününde yükselişe yönelse de haftalık kayıptan kurtulamadı.

Yurt içinde hafta boyunca, gündem sakin kalırken, ödemeler dengesi verileri izlendi. ABD’den gelen enflasyon verileri bu haftanın ana gündem maddesi oldu.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı, yüzde 0,88 oranında kayıpla tamamladı.

Cuma günü sert gerilemeyi toparlayan bankacılık endeksi haftayı yüzde 3,13 oranında değer kaybıyla tamamlarken, sanayi endeksinde haftalık kayıp yüzde 0,46 oranında oldu.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) olurken, yüzde 8,79 ile Şekerbank (SKBNK) ve yüzde 7,92 ile Pegasus (PGSUS) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde 9-13 Eylül haftasında en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 12,18 ile Şok Marketler (SOKM) gelirken, yüzde 10,45 ile CW Enerji (CWENE) ve yüzde 9,42 düşüşle Emlak Konut (EKGYO) onu izledi.

Piyasada en çok hacim yaratan hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen 390 milyar 753 milyon TL’lik işlem hacminin, 39 milyar 738 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden gelirken, 22 milyar 754 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 19 milyar 355 milyonu da Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisselerde lider değişti

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 198 milyar 701 milyon TL (241 milyar 895 milyon dolar) oldu. Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 466 milyar 200 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 444 milyar 289 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 403 milyar 305 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.