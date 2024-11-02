Borsada geçen hafta yatırımcısına kazandıran hisseler neler oldu?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ABD’de seçim belirsizliğinin etkilediği küresel piyasalardaki belirsizliklerden de etkilenmeye devam ediyor. Yurt içindeki gelişmeler piyasalara yön vermeye devam ederken, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor.

Endeks, haftalık bazda yüzde 0,26 oranında değer kaybı yaşarken, bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 1,25 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 0,52 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 5,43 ile teknoloji olurken, en çok değer kaybeden yüzde 1,56 oranında düşüş yaşayan temettü 25 endeksi oldu.

En çok yükselen 3 hisse

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 16,77 ile Adel Kalemcilik (ADEL) çekerken, ardından yüzde 16,48 ile Altınay Savunma (ALTNY) ve yüzde 14,25 ile Europower Enerji (EURWR) onu izledi.

En çok düşen 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 7,75 ile Arçelik (ARCLK) gelirken, yüzde 5,04 ile Garanti BBVA (GARAN) ve yüzde 4,44 düşüşle Otokar (OTKAR) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı 3 hisse

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim BIST 100’de geçen haftaya göre gerileyerek 236 milyar 219 milyon TL olurken, 15 milyar 521 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 12 milyar 709 milyon TL’lik kısmı Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 12 milyar 269 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir gerilemeyle 7 trilyon 751 milyar 982 milyon TL’ye (225 milyar 965 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 443 milyar 520 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 424 milyar 762 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 376 milyar 740 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.