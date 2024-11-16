Borsada geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ABD’de seçim sonuçları sonrasında Fed’i şzlemeye devam ediyor. Yurt içinde de gündemi asgari ücret ve enflasyon gelişmeleri yönlendiriyor.

Endeks, haftalık bazda yüzde 2,23 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 6,36 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 0,68 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 6,68 ile turizm olurken, en çok değer kaybeden yüzde 2,79 oranında düşüş yaşayan ticaret endeksi oldu.

En çok yükselen 3 hisse

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 15,54 ile Girişim Elektrik (GESAN) çekerken, ardından yüzde 15,25 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 13,24 ile Emlak Konut (EKGYO) onu izledi.

En çok düşen 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik (ADEL) gelirken, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv (KARSN) ve yüzde 7,84 düşüşle Ülker Bisküvi (ULKER) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı 3 hisse

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre artışla 464 milyar 613 milyon TL olurken, 40 milyar 961 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 39 milyar 574 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve 32 milyar 32 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı gerilemeyle 8 trilyon 223 milyar 294 milyon TL (238 milyar 808 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 474 milyar 600 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 470 milyar 916 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 399 milyar 855 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.