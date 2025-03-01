Borsada geçen haftanın en çok kazandıran 3 hissesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada verilerden çok gündeme odaklanırken, haftalık bazda yüzde 0,59 oranında değer kazandı. Endeks, aralıksız 4 haftalık değer kaybı serisini de sonlandırmış oldu.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 3,72 oranında, sanayi endeksinde ise yüzde 0,20 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 8,07 ile teknoloji olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 5,17 ile sigorta oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 12,93 ile Aselsan (ASELS) çekerken, ardından yüzde 7,08 ile CVK Maden (CVKMD) ve yüzde 6,57 ile Altınay Savunma (ALTNY) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 10,38 ile Reeder Teknoloji (REEDR) gelirken, yüzde 9,32 ile Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) ve yüzde 7,28 düşüşle Borusan Boru Sanayi (BRSAN) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre düşerken 348 milyar 17 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 39 milyar 352 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 27 milyar 776 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 22 milyar 941 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri; geçen haftaya göre sınırlı bir artışla 8 trilyon 518 milyar 833 milyon TL (233 milyar 434 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 540 milyar 540 milyon TL ile haftayı tamamladı. 426 milyar 132 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ikinci sıraya yerleşti. 425 milyar 132 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi.