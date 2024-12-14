Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda öne çıkan verileri takip ederken, jeopolitik gelişmelerden de etkilenmeye devam ediyor. Endekste, yurt içinde yakından izlenen verilerin başında işsizlik ve ödemeler dengesi geldi. Asgari ücret görüşmeleri başlarken, beklentiler de öne çıktı.

Endeks, haftalık bazda yüzde 0,44 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 2,75 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık bazda yüzde 1,70 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 5,15 ile taş toprak olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 5,72 ile spor oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 17,80 ile Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) çekerken, ardından yüzde 16,54 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve yüzde 15,39 ile Astor Enerji (ASTOR) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 8,33 ile Papilon Savunma (PAPIL) gelirken, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) ve yüzde 6,94 düşüşle Fenerbahçe (FENER) onu izledi.

Yatırımcıların en çok ilgisini çeken 3 hisse

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre artarken 494 milyar 56 milyon TL oldu. Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada geçen hafta olduğu gibi 41 milyar 741 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 36 milyar 965 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) hissesinde ve 33 milyar 622 milyonu da Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir artışla 8 trilyon 808 milyar 645 milyon TL (252 milyar 60 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 536 milyar 760 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 499 milyar 64 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 412 milyar 965 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.