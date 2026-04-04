Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalarda uzama riski bir ayı geride bırakan savaşta konuşulmaya devam ediyor. Trump’ın açıklamaları, ateşkes anlaşmaları, Hürmüz’ün açılması gibi başlıklarla gerilim sürerken, küresel piyasalarda da oynaklık yaratmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’ndeki görünüm de küresel piyasalara paralel oluşuyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 15’e yakın yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 30 Mart-3 Nisan haftasında haftalık bazda yüzde 1,88 oranında değer kazandı.

Endeks, 12 bin 709 puandan başladığı haftayı 12 bin 936 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 622, en yüksek ise 13 bin 78 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 2,44, sanayi endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi de yüzde 1,76 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 16,36 oranında değer kazancıyla Katılım Evim (KTLEV) oldu. Onu yüzde 13,46 ile Gen İlaç (GENIL) ve yüzde 10,77 ile Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 20,39 ile Efor Yatırım (EFOR) gelirken, yüzde 12,32 ile Pasifik GMYO (PSGYO) ve yüzde 10,07 ile Kontrolmatik (KONTR) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 507 milyar 80 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 652 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yerini alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 561 milyar 900 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 49 milyar 514 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 42 milyar 799 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 28 milyar 768 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.