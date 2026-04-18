Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

ABD-İsrail ile İran arasında geçen hafta ilan edilen ateşkesin görüşmeleri sürerken, haftanın son gününde İran’ın Hürmüz’ü ticari gemilere açtığı haberi küresel piyasalarda bir coşku yarattı. Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi’ndeki görünüm küresel piyasalara paralel pozitif oldu.

Yılbaşından bu yana yüzde 30’a yakın yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 13-17 Nisan haftasında yüzde 3,65 oranında değer kazandı.

Endeks, 13 bin 924 puandan başladığı haftayı 14 bin 587 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 842 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye olan 14 bin 601 puana yakın kapanış yaptı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,11, sanayi endeksi yüzde 3,72 ve holding endeksi de yüzde 3,37 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 52,43 oranında değer kazancıyla Efor Yatırım (EFOR) oldu. Onu yüzde 35,54 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 21,77 ile Pasifik GYO (PSGYO) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 17,16 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) gelirken, yüzde 9,38 ile Europower Enerji (EUPWR) ve yüzde 8,76 ile Dap Gayrimenkul (DAPGM) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 887 milyar 840 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti. 758 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Enka İnşaat (ENKAI) de 648 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 105 milyar 549 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 94 milyar 523 milyon TL ile Sasa Polyester (SASA) ve 71 milyar 823 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.