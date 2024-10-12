Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, İsrail başlığında Orta Doğu çatışmalarından etkilenirken, ABD’den gelen enflasyon verisinin yanında yurt içinde de ödemeler dengesi, işsizlik ve sanayi üretim gibi verilerin öne çıktığı bir hafta geçirdi.

Endeks hafta genelinde güne pozitif başlarken, haftayı yüzde 2,56 oranında değer kaybıyla tamamladı. Bankacılık endeksinde haftalık kayıp sınırlı kalırken, sanayi endeksinde verilerin etkisiyle görülen yavaşlama haftalık yüzde 2,20 oranındaki kayıpta etkili oldu.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda değer kazanan olmazken, en çok değer kaybeden ise yüzde 6,98 ile spor oldu.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 27,02 ile Tekfen Holding (TKFEN) olurken, yüzde 10,18 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 9,26 ile Oba Makarna (OBAMS) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 16,58 ile MLP Sağlık (MPARK) gelirken, yüzde 12,77 ile Beşiktaş (BJKAS) ve yüzde 10,16 düşüşle 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) onu izledi.

Piyasada işlem hacim en yüksek hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim geçen haftalara göre düşük kaldı. BIST 100’deki 364 milyar 203 milyon TL’lik işlem hacminin, 27 milyar 517 milyon TL’si Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinden gelirken, 27 milyar 439 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) ve 25 milyar 170 milyonu da Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre gerileyerek 7 trilyon 733 milyar 717 milyon TL’ye (225 milyar 660 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 501 milyar 480 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 444 milyar 35 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 365 milyar 355 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.