Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada küresel gelişmelere odaklandı. Endeks, haftalık bazda yüzde 3,17 oranında değer kazandı.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 2,28, sanayi endeksinde de yüzde 4,91 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 10,33 ile inşaat olurken, tek değer kaybeden endeks yüzde 2,25 ile ticaret oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 29,41 ile Tekfen Holding (TKFEN) çekerken, ardından yüzde 20,92 ile LDR Turizm (LIDER) ve yüzde 15,39 ile Ülker Bisküvi (ULKER) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 11 ile Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) gelirken, onu yüzde 5,41 ile Bim Mağazalar (BIMAS ve yüzde 3,20 değer kaybeden MLP Sağlık (MPARK) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre gerileyerek 526 milyar 891 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 42 milyar 528 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 32 milyar 559 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 31 milyar 709 milyonu da Aselsan (ASELS) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri; geçen haftaya göre artışla 9 trilyon 633 milyar 28 milyon TL (262 milyar 922 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 602 milyar 280 milyon TL ile haftayı tamamladı. 533 milyar 976 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ikinci sıraya yerleşti. 465 milyar 83 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) geçen haftanın en değerli üçüncü şirketi olan Türk Hava Yolları’nı (THYAO) geçerek ardından geldi.