Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada gündemdeki gelişmelerle yön buldu. Yurt dışında gümrük vergileri nedeniyle ABD-Çin arasındaki gerilim etkili olmaya devam ederken, yurt içinde de gelişmeler yakından izlendi. Piyasalar, 1 Mayıs Perşembe günü Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalıydı.

BIST 100 endeksi, 28 Nisan-2 Mayıs haftasını yüzde 2,81 oranında değer kaybıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 2,34, sanayi endeksinde de yüzde 2,33 oranında değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 4,88 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 5,62 ile madencilik oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 16,53 ile Katılım Evim (KTLEV) çekerken, ardından yüzde 10,51 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) ve yüzde 7,34 ile Batısöke Çimento (BSOKE) geldi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 14,85 ile Oyak Çimento (OYAKC) gelirken, onu yüzde 9,45 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) ve yüzde 9,24 değer kaybeden Limak Doğu Anadolu (LMKDC) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, bir gün de resmî tatil olmasıyla geçen haftaya göre gerilerken, 335 milyar 411 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 29 milyar 422 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 20 milyar 697 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 19 milyar 38 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir düşüşle 8 trilyon 342 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 591 milyar 888 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın (GARAN) piyasa değeri 433 milyar 860 milyon TL, Türk Hava Yolları (THYAO) da 403 milyar 995 milyon TL oldu.