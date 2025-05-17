Borsada geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hissesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada veriler ve gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya devam etti. Yurt dışında ABD-Çin arasındaki gerilimde müzakere gelişmeleri etkili olmaya devam ederken, yurt içinde de bu gelişmeler yakından izlendi.

BIST 100 endeksi, 12-16 Mayıs haftasını yüzde 2,96 oranında değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 6,89, sanayi endeksinde de yüzde 2,37 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 11,57 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 4,56 ile teknoloji oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 18,65 ile Enerya Enerji (ENERY) çekerken, ardından yüzde 17,58 ile Margün Enerji (MAGEN) ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) geldi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 18,82 ile Çelebi Hava (CLEBI) gelirken, onu yüzde 17,11 ile Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 13,54 değer kaybeden Batısöke Çimento (BSOKE) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 548 milyar 149 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 48 milyar 921 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 37 milyar 516 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 34 milyar 640 milyonu da Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 821 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 632 milyar 16 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın (GARAN) piyasa değeri 475 milyar 860 milyon TL, Türk Hava Yolları (THYAO) da 404 milyar 340 milyon TL oldu.