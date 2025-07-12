Borsada geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hissesi!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftayı değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde ve dışında, gündem de veriler kadar etkili oldu. Endeks, haftalık bazda yüzde 0,80 oranında değer kazanarak 10 bin puan seviyesi üzerindeki kalıcılığını sağlamaya çalıştı.

Borsa İstanbul’da geçen hafta holding endeksi yüzde 0,94, bankacılık endeksi de yüzde 3,37 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,93 oranında yükseldi.

En çok değer kazanan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,79 ile Margün Enerji (MAGEN) oldu. Onu yüzde 14,30 ile Europower Enerji (EUPWR) ve yüzde 12,50 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 5,57 ile Reeder Teknoloji (REEDR) gelirken, onun ardından yüzde 4,36 ile Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) ve yüzde 2,79 ile Şekerbank (SKBNK) geldi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim geçen haftaya göre gerileyerek 408 milyar 376 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 31 milyar 801 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 28 milyar 773 milyon TL’lik kısmı İş Bankacı (ISCTR) hissesinde ve 26 milyar 239 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 534 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 702 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN (ASELS), 597 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 419 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding (KCHOL) oldu.