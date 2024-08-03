Borsada geçen haftanın ‘en’leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta boyunca yüzde 3,84 değer kaybederken, haftayı 10.473,47 puandan tamamladı.

Sektör endekslerinde Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi yüzde 3,70, mali endeks yüzde 4,42 oranında değer kaybederken, hizmetler yüzde 2,68, sanayi 3,25, teknoloji de yüzde 2,80 düşüşle haftayı tamamladı.

En çok değer kaybeden endeks, yüzde 7,62 kayıpla finansal kiralama ve faktoring olurken, yüzde 3,65 değer kazanımı ile madencilik endeksi en çok yükselen endeks oldu.

En çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 10,80 ile Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) oldu. Onu, yüzde 9,14 ile Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) ve yüzde 8,35 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS) izledi.

En çok değer kaybeden hisseler

BİST 100 endeksine dahil hisseler arasında hafta boyunca en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 15,78 ile Arçelik (ARCLK) gelirken, yüzde 12,01 ile Agrotech Teknoloji (AGROT) ve yüzde 10,73 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ardından geldi.

En çok işlem göre hisseler

Türk Hava Yolları (THYAO) 34 milyar 57 milyon 847 bin 83 TL ile işlem hacmi sıralamasında ilk sırada gelirken, en çok işlem gören hisselerde THY’yi 28 milyar 489 milyon 130 bin 631 TL ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) ve 19 milyar 910 milyon 189 bin 169 TL ile Türkiye İş Bankası (ISCTR) izledi.

BİST’in piyasa değeri en yüksek şirketleri

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde başı, 529 milyar 495 milyon 512 bin 840 TL ile Koç Holding (KCHOL) çekerken, 521 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 402 milyar 270 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi.