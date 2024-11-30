Borsada geçen haftanın kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olan jeopolitik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Ayrıca yurt içinde veriler de yakından izlenirken, asgari ücret ve enflasyon gelişmeleri öne çıkıyor.

Endeks, haftalık bazda yüzde 1,07 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 0,37 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 1,34 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 9,77 ile sigorta olurken, en çok değer kaybeden yüzde 2,58 oranında düşüş yaşayan iletişim endeksi oldu.

En çok yükselen 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 26,38 ile Papilon Savunma (PAPIL) çekerken, ardından yüzde 18,18 ile Agrotech Teknoloji (AGROT) ve yüzde 14,78 ile Anadolu Sigorta (ANSGR) onu izledi.

En çok düşen 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 9,17 ile Vakıfbank (VAKBN) gelirken, yüzde 8,14 ile Fenerbahçe (FENER) ve yüzde 6,36 düşüşle Kale Seramik (KLSER) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı 3 hisse

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre artışla 513 milyar 564 milyon TL olurken, 53 milyar 779 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 46 milyar 144 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve 28 milyar 237 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisselerde zirve değişti

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre artışla 8 trilyon 449 milyar 278 milyon TL (243 milyar 562 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Koç Holding (KCHOL) ilk sıraya çıkarken, 508 milyar 447 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 506 milyar 100 milyon TL ile ikinci sıraya gerileyen Garanti BBVA (GARAN) onun ardından geldi. 393 milyar 300 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.