Borsada haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 12.038,79 puanı ve en yüksek 12.528,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,03 altında 12.265,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerin 5-9 Ekim haftasındaki performansları da belli oldu.

En yüksek getiri PAHOL'den geldi

BIST 100'de haftanın en fazla değer kazanan hissesi yüzde 11,96 yükselişle PAHOL oldu.

PAHOL'u yüzde 8,12'lik artışla İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) takip etti.

CVK Maden İşletmeleri (CVKMD), yüzde 8,09'luk yükselişle haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi olarak kayıtlara geçti.

Akçansa Çimento (AKCNS), yüzde 7,74 değer kazanarak dördüncü sırada yer aldı.

Haftanın en çok kazandıran beşinci hissesi ise yüzde 6,81'lik yükselişle Tekfen Holding (TKFEN) oldu.

En sert düşüş Bera Holding'de yaşandı

BIST 100'de haftanın en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 9,75 düşüşle Bera Holding (BERA) oldu.

Bera Holding'i yüzde 7,84'lük gerilemeyle Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT) izledi.

Astor Enerji (ASTOR), yüzde 7,09 değer kaybederek haftanın en çok düşen üçüncü hissesi oldu.

Borusan Boru Sanayi (BRSAN), yüzde 6,33'lük kayıpla dördüncü sırada yer aldı.

Haftanın en fazla değer kaybeden beşinci hissesi ise yüzde 5,08 düşüşle Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) olarak kayıtlara geçti.