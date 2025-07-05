Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada değer kazandı. Yurt içinde ve dışında gündem ve veriler izlendi. Endeks, haftalık bazda yüzde 9,26 oranında değer kazanarak 19 Mart sonrasında yeniden 10 bin puanın üzerine çıkmış oldu.

Borsa İstanbul’da geçen hafta holding endeksi yüzde 8,05, bankacılık endeksi de yüzde 12,8 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 7,68 oranında yükseldi.

En çok değer kazanan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,09 ile Fenerbahçe (FENER) oldu. Onu yüzde 23,82 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) ve yüzde 17,85 ile Mavi Giyim (MAVI) izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 40,85 ile Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) gelirken, onun ardından yüzde 4,19 ile Balsu Gıda (BALSU) ve yüzde 2,19 ile Margün Enerji (MAGEN) geldi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 649 milyar 452 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 52 milyar 485 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 49 milyar 534 milyon TL’lik kısmı İş Bankacı (ISCTR) hissesinde ve 40 milyar 581 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 9 trilyon 445 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 689 milyar 472 milyon lirayla ASELSAN (ASELS), 577 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 410 milyar 54 milyon lirayla Koç Holding (KCHOL) oldu.