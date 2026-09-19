Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen hafta sert kayıp yaşadı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.817,01 ve en yüksek 14.355,46 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,18 altında 13.284,42 puandan tamamladı.

Fon krizinin yoğun satış baskısını tetiklediği haftada BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin geçen haftaki hisse performansları da belli oldu.

Kazandıranlar tarafında yalnızca Tekfen Holding çift haneli yükseliş kaydederken, en fazla değer kaybeden ilk üç hissedeki düşüş yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Tekfen Holding yüzde 12,66 ile ilk sırada

BIST 100'de haftanın en çok kazandıran hissesi Tekfen Holding (TKFEN) oldu. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 12,66 değer kazandı.

Tekfen Holding'i Enerya Enerji (ENERY) izledi. Enerya Enerji hisselerindeki haftalık yükseliş yüzde 5,50 olarak gerçekleşti.

Kazandıranlar listesinin üçüncü sırasında Anadolu Sigorta (ANSGR) yer aldı. Şirket hisseleri geçen hafta yüzde 2,26 yükseldi.

Tüpraş (TUPRS) haftalık bazda yüzde 0,91 değer kazanarak dördüncü sırada bulunurken, TAV Havalimanları (TAVHL) yüzde 0,64 yükselişle en çok kazandıran ilk beş BIST 100 hissesi arasına girdi.

Üç hissede kayıp yüzde 40'ı geçti

Kaybettirenler tarafında ise çok daha sert hareketler görüldü. BIST 100'de haftanın en fazla değer kaybeden hissesi Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) oldu. Katılımevim hisseleri bir haftada yüzde 40,86 değer kaybetti.

İkinci sırada Odine Solutions Teknoloji (ODINE) yer aldı. Şirket hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 40,85 olarak gerçekleşti.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) de yüzde 40,82 düşüşle haftanın en fazla değer kaybeden üçüncü BIST 100 hissesi oldu. Böylece kaybettirenler listesinin ilk üç sırasında yer alan hisselerin tamamındaki haftalık düşüş yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Mia Teknoloji ve DAP Gayrimenkul'de kayıp yüzde 30'un üzerinde

Kaybettirenler listesinin dördüncü sırasında Mia Teknoloji (MIATK) yer aldı. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 32,35 geriledi.

DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) ise haftayı yüzde 32,32 değer kaybıyla tamamlayarak BIST 100'ün en fazla kaybettiren beşinci hissesi oldu.