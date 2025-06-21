Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada jeopolitik gerilimle yön buldu. Dünyada İsrail ve İran’ın karşılık saldırıları piyasalar tarafından yakından izlenirken, küresel piyasalarda da fiyatlamalar yön bulmaya çalışıyor. Yurt içindeyse TCMB’nin faiz kararı değişmezken karar metnindeki sinyaller izlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,17 değer kaybederek 9.203.37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da haftalık bazda endekslerde holding endeksi yüzde 1,22, bankacılık endeksi de yüzde 1,83 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,64 oranında değer kazandı.

En çok değer kazanan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,94 ile Enerya Enerji (ENERY) oldu. Onu yüzde 12,66 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 11,79 ile Şekerbank (SKBNK) izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 11,13 ile Çelebi (CLEBI) gelirken, onun ardından yüzde 9,43 ile Ege Endüstri (EGEEN) ve yüzde 8,96 ile MLP Sağlık (MPARK) geldi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 423 milyar 87 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 38 milyar 857 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 30 milyar 433 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 26 milyar 899 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 372 milyar TL oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 667 milyar 128 milyon lirayla ASELSAN (ASELS), 484 milyar 260 milyon lirayla Garanti BBVA (GARAN) ve 370 milyar 241 milyon lirayla Koç Holding (KCHOL) oldu.