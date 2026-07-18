Borsada haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul'da yatırımcılar 17 Temmuz ile sona eren haftada hem küresel piyasalardaki gelişmeleri hem de şirketlere yönelik haber akışını takip etti.

BIST 100 endeksi hafta içinde 13.941,98 ile 14.265,51 puan arasında dalgalandıktan sonra, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 yükselişle 13.981,05 puandan tamamladı.

Endeks haftalık bazda yükseliş kaydetmesine rağmen hisse performanslarında belirgin ayrışma yaşandı.

Bazı hisseler yatırımcısına çift haneli kazanç sağlarken, bazı hisselerde ise sert satışlar görüldü.

Gıda ve enerji hisseleri öne çıktı

BIST 100'de haftanın en fazla kazandıran hissesi Balsu Gıda (BALSU) oldu. Hisse, haftalık bazda yüzde 30,99 prim yaparak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.

İkinci sırada yer alan Efor Çay (EFOR) hissesi haftayı yüzde 23,60 yükselişle tamamlarken, Margün Enerji (MAGEN) yüzde 19,20, Aksa Enerji (AKSEN) yüzde 15,09 ve Ral Yatırım Holding (RALYH) ise yüzde 14,12 değer kazandı.

Haftanın en çok yükselen hisselerine bakıldığında gıda ve enerji sektörlerinin öne çıktığı görüldü.

DSTKF haftanın en çok kaybettiren hissesi oldu

Haftalık bazda en sert düşüş ise Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerinde yaşandı. Şirket hissesi haftayı yüzde 34,31 kayıpla tamamladı.

Astor Enerji (ASTOR) yüzde 12,05 gerileyerek haftanın en fazla değer kaybeden ikinci hissesi olurken, Tureks Turizm Taşımacılık (TRALT) yüzde 7,37, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TRENJ) yüzde 6,94 ve Vestel (VESTL) ise yüzde 6,13 değer kaybetti.