Borsada ‘halka arz’ fırtınası: Volkan Dükkancık'tan kritik likidite uyarısı ve endeks rotası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 yeni halka arza onay vermesini değerlendiren Volkan Dükkancık, piyasanın son haftalara göre daha iyi bir ruh hali içinde olmasına rağmen bu yoğunluğun risk taşıdığını ifade etti. Şirketlerin halka açılma taleplerinin makul olduğunu ancak piyasa dinamiklerinin gözetilmesi gerektiğini savunan Dükkancık, "Bu acele neden?" sorusunu sordu. Son dönemdeki halka arzların, iskontolu oldukları belirtilmesine rağmen kısa sürede %30 değer kaybetmesinin yatırımcıda hayal kırıklığı yarattığına dikkat çeken Dükkancık, piyasaya taze para girişi olmadığını ve talebin mevcut portföylerden karşılandığını belirtti. Yeni halka arzların piyasadan yaklaşık 8 ila 10 milyar TL civarında bir nakit çıkışına yol açacağını öngören stratejist, bu durumun endeks üzerinde net bir baskı oluşturduğunu savundu.

Endekste yükseliş senaryosu: 14.000 puan hedefi

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü yorumlayan Volkan Dükkancık, geçen hafta sunduğu iki senaryodan ilkinin başarıyla işlediğini belirtti. Endeksin 13.200 puan seviyesinden aldığı tepkiyle 13.600’lere ulaştığını kaydeden Dükkancık, bir sonraki aşamada kademeli olarak 14.000 ve 14.400 puan seviyelerinin hedeflendiğini söyledi. Mevcut tabloda 13.500-13.550 bölgesinin artık güçlü bir destek haline geldiğini ifade eden Dükkancık, petrol fiyatlarının 80 doların altında kalmasının piyasa için önemli bir destekleyici eşik olduğunu vurguladı. Momentumun çok yüksek olmasa da piyasanın dipten dönüş emareleri gösterdiğini ve bu olumlu havanın halka arz baskısını bir miktar sindirebileceğini ekledi.

Sektörel ayrışma: Tüpraş muazzam, Otomotiv zayıf

İkinci çeyrek bilançolarıyla birlikte hisse bazlı ayrışmaların öne çıkacağını belirten Volkan Dükkancık, özellikle Tüpraş ve Petkim arasındaki farka değindi. Tüpraş’ın rafineri marjlarının oldukça güçlü olduğunu ve şirketin muazzam bir bilanço açıkladığını söyleyen Dükkancık, Tüpraş’ı Petkim’in bir adım önünde görmeye devam ettiğini belirtti. Otomotiv sektöründe ise temmuz ayı satış verilerinin son yılların en zayıf rakamlarına işaret ettiğini hatırlatan Dükkancık, Ford Otosan’ın son dönemin en zayıf otomotiv hissesi olduğunu ifade etti. Dükkancık, Ford yatırımcılarının bir süre daha sabırlı olması gerektiğini ve hissenin 81-82 seviyelerinin üzerine çıkmasının piyasaya nefes aldırabileceğini kaydetti.

Volkan Dükkancık’ın analiziyle öne çıkan hisseler

Volkan Dükkancık, yatırımcıların takibindeki çeşitli hisseler için şu teknik seviyeleri ve değerlendirmeleri paylaştı:

Tüpraş: Her kalemde güçlü sonuçlar gören Volkan Dükkancık, 280 TL seviyesi aşağı geçilmediği sürece hissenin yükseliş eğilimini koruyacağını öngörüyor.

Petkim: Dükkancık, 18.50 TL seviyesine stop koyarak, hissenin kısa vadede 21.50-23.00 TL bandını deneyebileceğini ifade ediyor.

Enerya (ENTRA): Hissenin 4.30 ile 5.40 TL arasındaki yatay bantta hareket ettiğini belirten Volkan Dükkancık, 4.60 seviyesinin stop olarak takip edilmesini öneriyor.

Forte: Güçlü bir momentum gören Dükkancık, 118.60 zirve seviyesinde zorlanma beklerken 100 seviyesinin mutlaka stop olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Aydem: Volkan Dükkancık, 24.30 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyenin üzerine çıkılmasının hisseye nefes aldıracağını belirtiyor.

Aksa Akrilik: Dükkancık, 22 günlük ortalama olan 12 seviyesinin ana destek olarak kabul edilmesini ve bu seviyenin altında kar realizasyonunun başlayabileceğini söylüyor.

Anadolu Efes: Trendde yorulma belirtileri gören Volkan Dükkancık, 2040-2050 civarının mevcut pozisyonlar için kesin stop seviyesi olması gerektiğini hatırlatıyor.

Alves: Grafik görünümünü iç karartıcı bulan Dükkancık, teknik bir dönüş için en az 2.40 üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Gürsel Turizm: Şirketin hikayesini beğendiğini belirten Volkan Dükkancık, 325 TL seviyesinin ve gelecek bilançonun hisse için katalizör olacağını ekliyor.