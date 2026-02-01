Borsada halka arz rüzgârı sürüyor: Yeni şirket yolda

Best Brands Grup’un halka arz süreci netleşti. Şirket, 5–6 Şubat tarihlerinde, iki iş günü boyunca yatırımcılardan talep toplayacak. Halka arz kapsamında toplam 54.578.570 adet payın satışa sunulması planlanırken, pay başına halka arz fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından, Best Brands Grup payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arzdan elde edilecek gelirlerin, şirketin büyüme stratejileri, operasyonel kapasitenin güçlendirilmesi ve finansal yapının desteklenmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılması öngörülüyor.

Bu halka arz ile birlikte Best Brands Grup, sermaye piyasalarından sağlayacağı kaynakla kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi ve yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefliyor. Halka arz, hem şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri hem de yatırımcılar açısından sektördeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunuyor.