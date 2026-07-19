Borsada halka arz takvimi netleşti: Gelecek hafta 4 şirket talep toplayacak

Borsa İstanbul'da halka arz trafiği hız kesmeden devam ediyor. Gelecek hafta dört şirket, yatırımcılardan talep toplayarak halka arz sürecini başlatacak.

Haftanın ilk halka arzı Metgün Enerji olacak. Şirket, 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde üç iş günü boyunca talep toplayacak. Halka arz kapsamında 135 milyon 579 bin adet pay, 20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Kardemir Çelik ise 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak. Şirket, halka arzda 128 milyon adet payını 35 TL birim fiyatla satışa çıkaracak.

Aynı tarihlerde talep toplayacak bir diğer şirket Mesfen Enerji olacak. Şirket, üç iş günü sürecek halka arz kapsamında 85 milyon adet payını 45,68 TL fiyattan yatırımcılarla buluşturacak.

Albayrak Hazır Beton ise 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde iki iş günü boyunca talep toplayacak. Şirketin 70 milyon adet payı, 38,60 TL birim fiyatla halka arz edilecek.

Böylece gelecek hafta yatırımcılar, farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört şirketin halka arzına katılma fırsatı bulacak. Halka arzların tamamlanmasının ardından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.