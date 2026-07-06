Borsada halka arzların ilk yarı performansı belli oldu: En yüksek getiri hangisinde?

2026 yılının ilk yarısında halka arz piyasası hareketliliğini korudu. Yılın ilk altı ayında 16 şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla halka arz büyüklüğü 24,6 milyar TL'ye ulaşırken, yatırımcı ilgisi güçlü seyrini sürdürdü.

Matriks Haber’in derlediği bilgilere göre, 30 Haziran 2026 kapanış fiyatları dikkate alındığında, ilk yarının en yüksek getirisini yaklaşık yüzde 185,8 ile Netcad Yazılım (NETCD) sağladı. Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) yaklaşık yüzde 173,5, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) ise yaklaşık yüzde 149,2 getiriyle ilk üçte yer aldı. İkinci çeyrekte halka arz edilen şirketler arasında ise Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi (EKDMR) yaklaşık yüzde 42,44 yükselişle öne çıkarken, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) ise yaklaşık yüzde 23,16 değer kaybetti.

İlk çeyrekte 14 şirket halka açılırken, ikinci çeyrekte bu sayı 2 oldu. Nisan ayında Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO), mayıs ayında ise Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi (EKDMR) Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Haziran ayında yeni halka arz gerçekleşmezken, dönem sonunda payı Borsa’da işlem gören şirket sayısı 606’ya yükseldi. Temmuz ayında ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzına onay verdiği 7 şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

İkinci çeyrekte 2 halka arz gerçekleşti

2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam 2 şirket halka açıldı.

AAGYO, 9 Nisan’da 21 TL halka arz fiyatıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz büyüklüğü 3 milyar 713,6 milyon TL oldu.

EKDMR, 22 Mayıs’ta 45 TL halka arz fiyatıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 340 milyon TL olarak kaydedildi.

Böylece ikinci çeyrekte halka açılma ihraç tutarı toplam 6 milyar 53,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

İlk altı ay performansında NETCD öne çıktı

2026 yılının ilk altı ayında halka arz edilen şirketlerin performansı, 30 Haziran 2026 kapanış fiyatları dikkate alınarak incelendi.

İlk işlem fiyatı ile 30 Haziran kapanış fiyatı arasındaki değişime göre en yüksek performans, Netcad Yazılım (NETCD) payında görüldü.

NETCD, yaklaşık yüzde 185,8 yükselişle ilk altı ayın en çok kazandıran halka arzı oldu. Savur GYO (SVGYO) yaklaşık yüzde 173,5 getiriyle ikinci sırada yer alırken, Z GYO (ZGYO) yaklaşık yüzde 149,2 yükselişle üçüncü sırada yer aldı.

İkinci çeyrek halka arzları arasında ise EKDMR öne çıktı. EKDMR, 30 Haziran kapanışına göre halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 42,44 üzerine çıktı.

AAGYO ise 30 Haziran kapanış fiyatına göre halka arz fiyatının altında kaldı. AAGYO, aynı dönemde yaklaşık yüzde 23,16 değer kaybetti.

2026 yılının ilk altı ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirketlerin performansı incelendiğinde, halka arz edilen 16 şirketin 14'ünün 30 Haziran 2026 itibarıyla ilk işlem fiyatlarının üzerinde, 2'sinin ise halka arz fiyatının altında işlem gördüğü görüldü. Şirketlerin borsada işlem görmeye başladığı tarihler 5 Ocak ile 22 Mayıs 2026 arasında değişti.

İlk işlem fiyatı ile 30 Haziran 2026 kapanış fiyatı arasındaki farklara bakıldığında, özellikle yılın ilk aylarında halka arz edilen bazı hisselerde yüksek getiri potansiyeli öne çıkarken, ikinci çeyrekte halka arz edilen şirketlerde performansın daha sınırlı kaldığı görüldü.

MKK verilerinde piyasa değeri 36 trilyon TL’yi aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam piyasa değeri 36,04 trilyon TL oldu.

Toplam yatırımcı sayısı 38,71 milyon olarak kaydedilirken, bakiyeli yatırımcı sayısı 10,91 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Pay senedi piyasa değeri 22,51 trilyon TL’ye ulaşırken, pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 760 bin 628 oldu.

Halka arz verilerinde 2026 yılının ilk yarısında şirket sayısı 16, katılım yatırımcı sayısı 12,38 milyon, toplam hasılat ise 26,11 milyar TL olarak açıklandı.

1 Temmuz itibarıyla halka arz takvimi hızlandı

İlk yarının tamamlanmasının ardından halka arz piyasasında temmuz ayıyla birlikte yeni şirketlerin arz süreci hız kazandı.

Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE), 1 Temmuz'da 40 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz büyüklüğü 2,43 milyar TL olurken, halka arza yaklaşık 14 kat talep geldi.

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret (ORZAX), 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında talep topladı. Şirketin mevcut halka arz büyüklüğü 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret (GOLDA), 1-2 Temmuz tarihlerinde talep topladı. 3 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre halka arz yoğun ilgiyle tamamlanırken, halka arz büyüklüğü 805 milyon TL oldu.

İsvea Seramik halka arzında 1-3 Temmuz arasında talep toplandı.

Soho Giyim ve Enerji (SOHOE) halka arz sürecini tamamlayarak 6 Temmuz Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı tarihte Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret (SSAAT) paylarının da 6-7-8 Temmuz tarihlerinde halka arz edilmesi planlandı. Şirket için halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şa-Ra Enerji İnşaat ile Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret şirketlerinin halka arz başvurularını onayladı. Böylece ilk yarının ardından halka arz takvimine yeni şirketler eklenirken, sermaye piyasalarında arz hareketliliğinin yılın ikinci yarısında da sürmesi bekleniyor.