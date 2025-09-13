Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran 3 hisse...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,33 değer kaybıyla 10 bin 372,04 puandan tamamladı. Endeks hafta boyunca en düşük 10 bin 265,70, en yüksek ise 10 bin 735,22 puanı gördü.

Mali endeks yüzde 3,4, sanayi endeksi yüzde 3,76, hizmetler endeksi yüzde 3,95 ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 oranında düşüş kaydetti.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 14,67'lik artışla Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. oldu. Onu yüzde 12,67 ile Işıklar Enerji Yapı Holding A.Ş. ve yüzde 6,84 ile Tofaş takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 40,84 ile Destek Finans Faktoring, yüzde 20,15 ile 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ve yüzde 18,74 ile Sasa Polyester olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketler ise ASELSAN (792 milyar 984 milyon TL), Garanti BBVA (579 milyar 180 milyon TL) ve Türk Hava Yolları (433 milyar 320 milyon TL) olarak sıralandı.