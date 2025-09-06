Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran hisseler...

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,95 değer kaybederek 10.729,49 puandan kapandı. Endeks hafta boyunca 10.612,31 ile 11.334,42 puan aralığında hareket etti.

Aynı dönemde sektör endekslerinde de düşüşler görüldü.

Mali endeks yüzde 3,97 kayıpla 14.378,86 puana, sanayi endeksi yüzde 3,45 düşüşle 14.188,74 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,80 azalışla 10.895,60 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 3,19 gerileyerek 24.390,44 puana indi.

İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Hafta içinde BIST 100 endeksinde en çok değer kazanan hisse senedi Destek Finans Faktoring A.Ş. oldu. Şirket hisseleri yüzde 17,11 prim yaparken, onu yüzde 16,54 ile 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ve yüzde 10,72 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. takip etti.

Öte yandan, en çok değer kaybeden hisseler arasında yüzde 14,08 düşüşle Otokar, yüzde 12,78 kayıpla Enerjisa Enerji ve yüzde 12,03 azalışla Oyak Çimento öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek üç şirket ise şöyle:

ASELSAN – 798 milyar TL

Garanti BBVA – 582 milyar 960 milyon TL

Türk Hava Yolları (THY) – 440 milyar 910 milyon TL oldu.