Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,89 artışla 11 bin 294,48 puandan kapatarak yatırımcısına kazanç sağladı. Endeks, hafta boyunca 10 bin 264,25 ile 11 bin 297,44 puan arasında seyretti.

Mali endeks yüzde 8,66 yükselerek 15 bin 092,27 puana çıkarken, sanayi endeksi yüzde 9,11 artışla 14.899,04 puana ulaştı. Hizmetler endeksi yüzde 6,02'lik kazançla 11 bin 094,45 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 15,44'lük sıçramayla 27 bin 574,22 puana yükseldi.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri hangileri?

BIST 100 endeksinde en fazla değer kazanan hisse, yüzde 55,29 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. oldu. Onu, yüzde 41,55 yükselişle Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve yüzde 31,62 primle Destek Finans Faktoring takip etti.

İşte haftanın kaybettiren hisseleri

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri ise Pasifik Eurasia Lojistik (-%6,19), Astor Enerji (-%5,75) ve Mavi Giyim (-%5,4) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olanlar ise 932 milyar 64 milyon lira ile ASELSAN, 621 milyar 600 milyon lira ile Garanti BBVA ve 465 milyar 337 milyon lira ile Koç Holding oldu.