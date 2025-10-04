  1. Ekonomim
Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 31,11’le Destek Finans Faktoring AŞ olarak öne çıktı.

Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,62 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.858,52 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,07 azalışla 14.085,7 puan, mali endeksi yüzde 3,09 düşüşle 14.352 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,68 azalışla 28.313,10 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,08 kayıpla 10.896,92 oldu.

En çok kazandıran hisse hangisi?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 11,12 ile Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, yüzde 11,08’le CW Enerji izledi.

En çok düşen hisse hangisi?

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 31,11’le Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 15,63’le Enegya Enerji ve yüzde 15,23’le Sasa Polyester sıralandı.

En değerli şirket Aselsan

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 985 milyar 416 milyon lirayla Aselsan, 569 milyar 940 milyon lirayla Garanti BBVA ve 4229 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

