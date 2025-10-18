Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok yükselen ve düşen hisseler...

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,35 düşüşle 25.483,52 puan, sanayi endeksi yüzde 4,19 azalışla 13.354,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,69 kayıpla 10.553,13 puan ve mali endeks yüzde 3,45 gerilemeyle 13.918,98 puan oldu.

İşte en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’daki BİST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,09 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’yi yüzde 12,39 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 9,96 ile Aksa Enerji izledi.

En çok düşen hisseler hangileri?

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,43 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, yüzde 20,40 ile Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ ve yüzde 12,33 ile Petkim oldu.

En değerli şirket Aselsan

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 888 milyar 744 milyon lirayla Aselsan, 496 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA ve 423 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.