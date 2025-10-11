Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok yükselen ve düşenler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,27 değer kaybederek 10.720,36 puandan bitirdi. Endeks, hafta içinde en düşük 10.654,20 puanı, en yüksek 10.928,38 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 1,05 azalışla 13.937,70 puan ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 azalışla 27.805,56 puan oldu. Mali endeks yüzde 0,45 artışla 14.416,48 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 kazançla 10.957,70 puana ulaştı.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding en çok prim yapan hisseler oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,30 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 17,76 ile Grainturk Holding AŞ ve yüzde 17,38 ile Aksa Enerji izledi.

En çok düşen hisse Destek Finans Faktoring oldu

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,87 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 9,82 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve yüzde 8,47 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olarak sıralandı.

En değerli şirket Aselsan

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 973 milyar 560 milyon lirayla Aselsan, 546 milyar 420 milyon lirayla Garanti BBVA ve 432 milyar 975 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.