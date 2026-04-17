Borsada Hürmüz coşkusu rekor getirdi: Bankalarda yükseliş yüzde 5'i aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 34,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.235,63 puana çıktı.

Gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında ise İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açıldığı paylaşımıyla bankalar öncülüğünde güçlü yükseldi.

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,72 oranında 386,88 puan yükselişle 14.587,93 seviyesinden tarihi zirvesinden rekorla günü tamamladı. Endeksin haftalık değer kazancı da yüzde 3,65 oldu.

Toplam işlem hacmi 287,5 milyar lira oldu. Endeks, gün içinde en düşük 14.183,21 puanı, en yüksek 14.601,12 puanı gördü.

En çok işlem görenler

Günün ilk yarısını değer kaybıyla tamamlayan bankacılık endeksi günü yüzde 5,63 değer kazancıyla kapadı. Holding endeksi yüzde 3,53 ve sanayi endeksi de yüzde 1,31 oranında değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık olurken, en çok kaybeden ise yüzde 2,05 ile kimya oldu.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden en çok yükselen yüzde 10 ile EFOR ve KLRHO olurken, en çok düşen de yüzde 5,60 ile TUPRS oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları (THYAO), Sasa Polyester (SASA) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan tamamlamıştı.

Hürmüz haber piyasaları coşturdu

Güne başlarken, küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürse de yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyretmişti.

İran'dan gelen açıklama ile açılan Hürmüz'ün etkisiyle petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarında sert gerileme, dolarda zayıflama, altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde yükselişler görüldü. Küresel borsalarda da yükselişle güçlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

Piyasalarda gelecek hafta izlenecek yurt içinde en önemli veri çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararı olurken, beklentiler değişiklik olmaması yönünde şekilleniyor. Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Yurt dışında da PMI'lar öne çıkıyor.