Borsada iki rekor birden

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçtiğimiz 5 iş gününde soluksuz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, bugünü de rekorlarla tamamladı ve gün içi zirvesini 6386 puana, kapanış rekorunu 6362 puana taşıdı. Akşam saatlerine doğru Borsada alımlar hızlanırken, BIST 100 endeksi kapanışta yüzde 1,48 değer kazandı; bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 5'i aştı.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 5,05 ve holding endeksi yüzde 1,66 oranında yükseldi. Toplam işlem hacmi ise, 133,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6400 ve 6600 seviyeleri direnç, 6200 ve 6100 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmayla da Türk varlıklarının olumlu etkilendiğini kaydetti.

Gram altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi ve 1627 liraya çıkardı. Gram altın, saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,38 oranında yükselişle 1621 lirada alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise, bugün 1938 dolara kadar tırmanırken şu sıralarda yüzde 0,32 yükselişle 1931 dolarda işlem görüyor.

Euro tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini gördü

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,06 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,10 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,22 TL seviyesine kadar yükselirken; saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 26,1023 TL seviyesinde hareket etti.

Euro, sığ piyasada değer kazancını sürdürerek tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini gördü ve rekor seviyesini 29,13 TL'ye taşıdı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında artışla 28,6969 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin CDS'si 2 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 466 baz puana düşerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye'nin risk primi, dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor.