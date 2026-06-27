Borsada iki şirketten bedelsiz sermaye artırımı kararı

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş., bedelsiz sermaye artırımı kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

İnfo Yatırım, 8 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 960 milyon 336 bin TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 bedelsiz artırımla 1 milyar 920 milyon 672 bin TL'ye yükseltme kararı aldı.

Bedelsiz sermaye artırımı, 642 milyon 435 bin 188 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları ile 317 milyon 900 bin 812 TL geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

Şirket, sermaye artırımı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Tera Yatırım'dan yüzde 87,95 bedelsiz kararı

Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu ise 2025 yılı karından yüzde 87,95178 oranında bedelsiz pay dağıtımı yapılmasını genel kurulun onayına sunma kararı aldı.

Genel kurulda teklifin kabul edilmesi halinde şirket, 1 milyar 755 milyon 376 bin 958 TL tutarındaki dağıtılabilir karın yanı sıra sermaye düzeltmesi olumlu farkları, emisyon primleri ve olağanüstü yedeklerden karşılanacak toplam 1 milyar 995 milyon 840 bin TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.