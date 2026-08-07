Borsada iki yeni halka arz: Tarihler ve fiyatlar belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arzlarına onay verdiği Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. ile Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. için satış takvimleri açıklandı.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda'da talepler 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca toplanacak. Şirket payları yatırımcılara 73,70 TL sabit fiyatla sunulacak.

Türker Vangölü Enerji Yatırım'da ise talep toplama 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı 136 TL olarak belirlendi.

Çitlekçi'de halka arz büyüklüğü 2,69 milyar TL

Çitlekçi Mağazacılık Gıda'nın halka arzında toplam 36,5 milyon adet B grubu pay satışa sunulacak. Bunun 30 milyon adedi sermaye artırımı, 6,5 milyon adedi ise Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ait ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

73,70 TL'lik halka arz fiyatına göre toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL'den 180 milyon TL'ye yükselecek ve halka açıklık oranı yüzde 20,28 olacak.

Çitlekçi paylarının Borsa İstanbul'da CITAS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Çitlekçi'de bireysel yatırımcıya yüzde 40 pay

Çitlekçi halka arzında payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Yurt içi bireysel yatırımcılarda eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılarda ise oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını işletme sermayesinde, yüzde 30-40'ını yeni şube ve alternatif yatırımlarda, yüzde 10-20'sini yeni depo yatırımlarında ve yüzde 10-20'sini güneş enerjisi santrali yatırımında kullanmayı planlıyor.

Halka arz sonrasında 30 güne kadar fiyat istikrarı işlemi yapılabilecek. Bu işlemlerde brüt halka arz gelirinin yüzde 15'ine kadar kaynak kullanılabilecek.

Türker Vangölü Enerji'de 65 milyon pay satılacak

Türker Vangölü Enerji Yatırım'ın halka arzında ek satış hariç toplam 65 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak.

Şirketin 529 milyon 354 bin 723 TL olan çıkarılmış sermayesi, 37,5 milyon TL'lik sermaye artırımıyla 566 milyon 854 bin 723 TL'ye çıkarılacak. Buna ek olarak Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait 27,5 milyon adet B grubu pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Türkerler İnşaat'a ait 12,5 milyon adet ek pay daha satılabilecek. Böylece toplam halka arz miktarı 77,5 milyon adede kadar çıkabilecek.

Halka arz büyüklüğü 8,84 milyar TL

136 TL'lik halka arz fiyatına göre Türker Vangölü Enerji'nin ek satış hariç halka arz büyüklüğü 8,84 milyar TL olacak.

Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 10,54 milyar TL'ye, halka açıklık oranı ise yüzde 13,67'ye ulaşacak. Ek satış hariç halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 11,47 seviyesinde bulunuyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da VEYAS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi öngörülüyor. Halka arz konsorsiyumunda Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım yer alacak.

Türker Vangölü Enerji'de tahsisat dağılımı

Ek satış hariç halka arz edilecek payların yüzde 45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5'i yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılacak.

Yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım uygulanacak.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net halka arz gelirinin yüzde 60-70'ini Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yatırım harcamalarında, yüzde 30-40'ını ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı planlıyor.

Halka arz sonrasında 10 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanırken, bu işlemlerde brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar kaynak kullanılabilecek.

T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak

Her iki halka arzda da T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak nakit tutarın hesaplarında hazır bulunması gerekecek.

Çitlekçi Mağazacılık paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun, Türker Vangölü Enerji Yatırım paylarının ise uygun olmadığı belirtildi.